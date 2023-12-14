Успехи в экономике, цели СВО и вера в русский народ. Путин подвел "Итоги года"

Россия добьется победы в специальной военной операции, а необходимости во второй волне мобилизации сейчас нет, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и большой пресс-конференции.

За четыре часа глава государства прокомментировал более 80 вопросов и обращений, рассказал об успехах российской экономики и предложил продлить семейную ипотеку, пообщался со своим "цифровым двойником" и признался, что раньше мог съесть десяток яиц за раз, а в заключение призвал верить в великий русский народ.

ТАСС собрал основные тезисы президента.

Об экономике

"Экономика РФ отыграла падение прошлого года и идет вперед". По итогам года ВВП, как ожидается, вырастет на 3,5%, реальные зарплаты растут на 8%, а реальные доходы - примерно на 5%.

Безработица в стране снизилась до 2,9%, "такого вообще никогда не было в истории России". Инфляция к концу года может вырасти до 7,5-8%, но "центральный банк, правительство принимают необходимые меры".

О специальной военной операции

Цели специальной военной операции не изменились, это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. "Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей".

У Киева "нигде и ничего не получилось" в ходе так называемого контрнаступления, тогда как российские войска "практически по всей линии соприкосновения <...> улучшают свое положение".

"Уверен, победа будет за нами".

О мобилизации

Россия успешно набирает контрактников - до конца года вместе с добровольцами будет набрано "под полмиллиона человек": "Ну зачем нам мобилизация? <...> На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет".

О правах участников боевых действий

Добровольцы и бойцы частных военных компаний должны получать ту же поддержку, что и военные: "Все, кто с оружием в руках отстаивают интересы России, должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия".

Сейчас проблема с бойцами ЧВК в том, что "формально и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом", а контракты заключались не с государством.

О ценах на продукты

Власти несут ответственность за резкое подорожание куриных яиц: "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства".

Однако в 2023 году в стране вновь собрали "один из рекордных урожаев", а ее продовольственная безопасность обеспечена: "В целом результаты работы сельскохозяйственной отрасли <...> и, соответственно, усилия министерства сельского хозяйства, они заслуживают одобрения и хорошей оценки".

Об ипотеке

Программу семейной ипотеки, которая действует до июля 2024 года, следует продлить: "Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки".

Льготную ипотеку в новых регионах стоит распространить на вторичное жилье: "Нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного".

О мигрантах

Для России, где работают более 10 млн трудовых мигрантов, это "непростая проблема". Мигранты должны уважать российские законы и традиции, а власти - своевременно реагировать на нарушения.

"И, наверное, нужен специальный орган. Не только МВД <...>. Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе".

Об абортах

"Почему говорят о какой-то вакханалии запретов [на аборты]? Их же нет". В целом вопрос необходимо решать с соблюдением прав и свобод женщин.

О микрофинансовых организациях

Ликвидировать микрофинансовые организации не нужно: "Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что если они злоупотребляют доверием людей, еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно".

О новых регионах

Путин с удовольствием вновь посетит новые регионы. На их развитие в бюджете заложено больше триллиона рублей: "Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это".

О приговорах за экономические преступления

Путин не знает деталей дела журналистки Александры Баязитовой, но уверен, что ни о какой "охоте на ведьм" речи не идет: "А что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Что такое она сделала, что на нее охотиться надо. Никто, я уверен, на нее не охотится".

Большие сроки за экономические преступления - "перебор, это очевидно". Путин попросит Госдуму "еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать".

О внешней политике

Нормализация отношений с Европой возможна, но зависит не только от России: "Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения".

Москва готова выстраивать отношения с США, это "важная и нужная страна", но пока "фундаментальные условия" не сложились. Стороны ведут диалог об обмене заключенными: "Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны".

Российско-китайские отношения являются "одним из существенных гарантов стабильности в мире": "И наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было".

Выход Армении из СНГ, ЕАЭС и ОДКБ не в ее интересах. Что касается Молдавии, то для России "большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет".

Происходящее в секторе Газа - катастрофа. В начале 2024 года Путин может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который играет "лидирующую роль" в попытках урегулирования.

О развитии авиации

К 2030 году Россия планирует произвести более 1 тыс. самолетов. Раньше ее компании приобретали слишком много бортов за рубежом.

Аэропорт Краснодара, закрытый с началом специальной военной операции, могут открыть, но "надо посмотреть, еще раз проанализировать".

Плоские тарифы "Аэрофлота" продлят, но получить доступ к ним можно другим способом: "Детей заводите".

О допуске россиян на Олимпиаду

Российским спортсменам следует дать возможность выступить на Олимпиаде, но необходимо "внимательно проанализировать, какие условия выдвигает Международный олимпийский комитет", и принять "взвешенное решение".

Об искусственном интеллекте

"Предотвратить развитие искусственного интеллекта <...> невозможно. <...> А значит, нужно возглавить. Во всяком случае нужно сделать все, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении".

Что касается того, может ли искусственный интеллект заменить человека, "бабушку никто не заменит". "Цифровой двойник" Путина может быть похож на него, но говорить голосом президента может только один человек: "И этим человеком буду я".

О подъеме национализма в мире

В мире наблюдается подъем национализма, антисемитизма, исламо- и русофобии, "прочих проявлений подобного рода". "Мы у себя должны делать все для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри".

О напутствии себе