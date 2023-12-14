Успехи в экономике, цели СВО и вера в русский народ. Путин подвел "Итоги года"

Россия добьется победы в специальной военной операции, а необходимости во второй волне мобилизации сейчас нет, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и большой пресс-конференции.
За четыре часа глава государства прокомментировал более 80 вопросов и обращений, рассказал об успехах российской экономики и предложил продлить семейную ипотеку, пообщался со своим "цифровым двойником" и признался, что раньше мог съесть десяток яиц за раз, а в заключение призвал верить в великий русский народ.
ТАСС собрал основные тезисы президента.
Об экономике
- "Экономика РФ отыграла падение прошлого года и идет вперед". По итогам года ВВП, как ожидается, вырастет на 3,5%, реальные зарплаты растут на 8%, а реальные доходы - примерно на 5%.
- Безработица в стране снизилась до 2,9%, "такого вообще никогда не было в истории России". Инфляция к концу года может вырасти до 7,5-8%, но "центральный банк, правительство принимают необходимые меры".
О специальной военной операции
- Цели специальной военной операции не изменились, это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. "Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей".
- У Киева "нигде и ничего не получилось" в ходе так называемого контрнаступления, тогда как российские войска "практически по всей линии соприкосновения <...> улучшают свое положение".
- "Уверен, победа будет за нами".
О мобилизации
- Россия успешно набирает контрактников - до конца года вместе с добровольцами будет набрано "под полмиллиона человек": "Ну зачем нам мобилизация? <...> На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет".
О правах участников боевых действий
- Добровольцы и бойцы частных военных компаний должны получать ту же поддержку, что и военные: "Все, кто с оружием в руках отстаивают интересы России, должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия".
- Сейчас проблема с бойцами ЧВК в том, что "формально и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом", а контракты заключались не с государством.
О ценах на продукты
- Власти несут ответственность за резкое подорожание куриных яиц: "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства".
- Однако в 2023 году в стране вновь собрали "один из рекордных урожаев", а ее продовольственная безопасность обеспечена: "В целом результаты работы сельскохозяйственной отрасли <...> и, соответственно, усилия министерства сельского хозяйства, они заслуживают одобрения и хорошей оценки".
Об ипотеке
- Программу семейной ипотеки, которая действует до июля 2024 года, следует продлить: "Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки".
- Льготную ипотеку в новых регионах стоит распространить на вторичное жилье: "Нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного".
О мигрантах
- Для России, где работают более 10 млн трудовых мигрантов, это "непростая проблема". Мигранты должны уважать российские законы и традиции, а власти - своевременно реагировать на нарушения.
- "И, наверное, нужен специальный орган. Не только МВД <...>. Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе".
Об абортах
- "Почему говорят о какой-то вакханалии запретов [на аборты]? Их же нет". В целом вопрос необходимо решать с соблюдением прав и свобод женщин.
О микрофинансовых организациях
- Ликвидировать микрофинансовые организации не нужно: "Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что если они злоупотребляют доверием людей, еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно".
О новых регионах
- Путин с удовольствием вновь посетит новые регионы. На их развитие в бюджете заложено больше триллиона рублей: "Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это".
О приговорах за экономические преступления
- Путин не знает деталей дела журналистки Александры Баязитовой, но уверен, что ни о какой "охоте на ведьм" речи не идет: "А что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Что такое она сделала, что на нее охотиться надо. Никто, я уверен, на нее не охотится".
- Большие сроки за экономические преступления - "перебор, это очевидно". Путин попросит Госдуму "еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать".
О внешней политике
- Нормализация отношений с Европой возможна, но зависит не только от России: "Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения".
- Москва готова выстраивать отношения с США, это "важная и нужная страна", но пока "фундаментальные условия" не сложились. Стороны ведут диалог об обмене заключенными: "Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны".
- Российско-китайские отношения являются "одним из существенных гарантов стабильности в мире": "И наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было".
- Выход Армении из СНГ, ЕАЭС и ОДКБ не в ее интересах. Что касается Молдавии, то для России "большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет".
- Происходящее в секторе Газа - катастрофа. В начале 2024 года Путин может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который играет "лидирующую роль" в попытках урегулирования.
О развитии авиации
- К 2030 году Россия планирует произвести более 1 тыс. самолетов. Раньше ее компании приобретали слишком много бортов за рубежом.
- Аэропорт Краснодара, закрытый с началом специальной военной операции, могут открыть, но "надо посмотреть, еще раз проанализировать".
- Плоские тарифы "Аэрофлота" продлят, но получить доступ к ним можно другим способом: "Детей заводите".
О допуске россиян на Олимпиаду
- Российским спортсменам следует дать возможность выступить на Олимпиаде, но необходимо "внимательно проанализировать, какие условия выдвигает Международный олимпийский комитет", и принять "взвешенное решение".
Об искусственном интеллекте
- "Предотвратить развитие искусственного интеллекта <...> невозможно. <...> А значит, нужно возглавить. Во всяком случае нужно сделать все, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении".
- Что касается того, может ли искусственный интеллект заменить человека, "бабушку никто не заменит". "Цифровой двойник" Путина может быть похож на него, но говорить голосом президента может только один человек: "И этим человеком буду я".
О подъеме национализма в мире
- В мире наблюдается подъем национализма, антисемитизма, исламо- и русофобии, "прочих проявлений подобного рода". "Мы у себя должны делать все для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри".
О напутствии себе
- Если Путин бы мог встретиться с собой образца 2000 года, то сказал бы: "Верной дорогой идете, товарищ". И предостерег бы себя "от наивности и избыточной доверчивости в отношении <...> так называемых партнеров".
- "По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха возрождения, становления и развития России".