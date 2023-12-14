МИД РФ предложил новый раунд переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, "российская сторона готова оказать все необходимое содействие, востребованность и полезность которого уже не раз были доказаны", в возвращении к выполнению трехсторонних договоренностей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российская сторона подтверждает предложение организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в самое ближайшее время. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Выход из данной непростой ситуации очевиден - вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей, чему российская сторона готова оказать все необходимое содействие, востребованность и полезность которого уже не раз были доказаны, - указала дипломат. - Подтверждаем свое предложение организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в самое ближайшее время в России".

"США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в Армению и другие государства Южного Кавказа, их задача совершенно иная - потеснить нас и других региональных игроков, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной", - отметила дипломат.

О попытках дезавуировать трехсторонние договоренности

Москва ввиду отсутствия мирного договора между Баку и Ереваном считает крайне опасными попытки дезавуировать договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении, говорится в комментарии Захаровой.

"Комплекс трехсторонних договоренностей, состоящий из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года, является безальтернативной дорожной картой примирения Баку и Еревана, - указала дипломат. - Она охватывает все ключевые сферы армяно-азербайджанской нормализации: разблокирование экономических и транспортных связей, делимитацию армяно-азербайджанской границы, заключение мирного договора и развитие диалога по линии представителей общественности и экспертных кругов. Данные договоренности сохраняют свою силу, ни одна из сторон не отозвала свою подпись под ними".

"Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы считаем крайне опасными, - подчеркнула Захарова. - Такой шаг неминуемо обернется серьезными рисками, в первую очередь - для самой Армении". Захарова подчеркнула, что Москва подтверждает свое предложение организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в самое ближайшее время в России.

По ее словам, при всей важности последних договоренностей Баку и Еревана об обмене пленными и согласовании регламента комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы реальная делимитационная работа при консультативном содействии России, о чем трое лидеров условились еще в ноябре 2021 года, так до сих пор и не запущена. "Ради приглашения еэсовской миссии в республику армянская сторона отказалась от механизмов ОДКБ по стабилизации обстановки в приграничных зонах", - заметила она.

"Так что пробуксовка реализации упомянутых решений высших руководителей - прямой результат непоследовательности действий Еревана, а не политики Москвы, как пытаются утверждать некоторые", - заключила дипломат.