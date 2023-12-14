РФ и Никарагуа продолжат работу в области борьбы с информационной преступностью

Как отметили в МИД России, стороны подтвердили созвучность подходов двух стран к развитию двустороннего взаимодействия, формированию глобальной системы МИБ на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия и Никарагуа намерены продолжить разработку под эгидой ООН юридически обязывающих инструментов в области борьбы с информационной преступностью. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедших 13 декабря в Москве российско-никарагуанских консультации по международной информационной безопасности (МИБ).

В ходе консультаций российскую делегацию возглавил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов, никарагуанскую - спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо.

"В числе общих задач - выработка под эгидой ООН юридически обязывающих инструментов в области борьбы с информационной преступностью и предотвращения конфликтов в цифровой сфере, а также обеспечение стабильного и безопасного функционирования интернета", - указывается в сообщении.

В дипведомстве отметили, что встреча подтвердила созвучность подходов двух стран к развитию двустороннего взаимодействия, формированию глобальной системы МИБ на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. "Достигнута договоренность о продолжении диалога в сфере МИБ в следующем году", - сообщили в министерстве.

Представители заинтересованных органов государственной власти РФ также приняли участие в консультациях.