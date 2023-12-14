Эксперт считает, что Байдену невыгодно покидать пост без успеха в диалоге с РФ

Президент США заинтересован в достижении какого-либо соглашения по прекращению огня на Украине, заявил заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Сергей Ознобищев

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заинтересован в достижении какого-либо соглашения по прекращению огня на Украине, поскольку ему и его демократической администрации в случае проигрыша на выборах невыгодно уходить без относительного успеха в отношениях с Россией. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Сергей Ознобищев, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы к восстановлению полноценных отношений с Вашингтоном при соблюдении фундаментальных условий.

"Реалистично ждать следующего президента США. <...> Джо Байдену негоже уходить со своего поста и подставлять любимую Демократическую партию, уходить с таким незагашенным конфликтом, - полагает Ознобищев. - Байден заинтересован в каком-то соглашении, хотя бы по прекращению огня".

Эксперт отметил, что нынешней демократической администрации "абсолютно невыгодно уходить сейчас на следующий выжидательный цикл <...> без чего-либо, что можно представить хотя бы как относительный успех в отношениях с Россией".

Собеседник агентства напомнил, что заявления РФ об открытости к переговорам с США неоднократно транслировались на самых разных уровнях. "Содержание этих переговоров в целом понятно, но детали надо прояснять. Для начала переговоров должен начаться диалог. Пока как-то не очень заметно, чтобы такой диалог был начат", - добавил Ознобищев.

По мнению эксперта, для запуска продуктивного диалога на рабочем уровне между РФ и США должны быть сделаны практические шаги в самой разной форме. Заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов отметил необходимость двусторонних контактов, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств либо помощников лидеров по международным делам.

"Должно состояться начало разговора. В копилке демократов должно быть хотя бы зафиксированное начало диалога, прежде чем нынешний президент США уйдет, - считает Ознобищев. - Потому что иначе ему [Байдену] скажут, что отношения с Россией полностью разлажены, а Америка обречена жить в ситуации постоянной угрозы от России".