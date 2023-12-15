Лавров сообщил, что Высший совет СГ может одобрить новый пакет по интеграции в 2024 году

По словам главы МИД, на внешнеполитические ведомства России и Белоруссии возложена задача эффективного дипломатического сопровождения работы по углублению союзной интеграции

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Одобрение Высшим советом Союзного государства нового трехлетнего интеграционного пакета ожидается в начале 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая вместе с белорусским коллегой Сергеем Алейником заседание коллегий МИД двух стран.

"29 ноября в Москве состоялось заседание совета министров Союзного государства. Там главы правительств одобрили новый пакет интеграционных мер на очередную трехлетку 2024-2026, и ожидаем, что в начале следующего года этот пакет будет одобрен Высшим государственным советом Союзного государства", - указал Лавров.

Глава МИД РФ пояснил, что на внешнеполитические ведомства России и Белоруссии возложена задача эффективного дипломатического сопровождения работы по углублению союзной интеграции. "Эта задача прописана в программе согласованных действий в области внешней политики на 2022-2023 годы", - добавил министр.