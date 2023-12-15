Лавров призвал сформировать прочный военно-политический фундамент во всей Евразии

Его формирование отвечает общим интересам РФ, Белоруссии и других стран региона, отметил глава МИД России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Формирование прочного военно-политического фундамента в Евразии отвечает общим интересам РФ, Белоруссии и других стран региона, особенно в условиях наращивания активности НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая вместе с белорусским коллегой Сергеем Алейником заседание коллегий МИД двух стран.

"НАТО наращивает военную активность на западных рубежах Союзного государства, - указал он. - Решения июльского саммита альянса в Вильнюсе подтверждают настрой его членов на агрессивное и напористое сдерживание России и Белоруссии".

По словам Лаврова, в сложившихся условиях говорить об общем подходе с западными странами к обеспечению региональной стабильности на данном этапе не имеет смысла, невозможно. В то же время, продолжил он, "стоит задача строительства устойчивой архитектуры безопасности и сотрудничества во всей Евразии совместно с конструктивно настроенными государствами и с опорой на уже имеющие интеграционные объединения". "В общих интересах сформировать прочный военно-политический фундамент, который бы способствовал урегулированию и предотвращению конфликтов, а также исключал бы возможности военного или иного силового диктата и доминирования со стороны нерегиональных игроков", - подчеркнул министр.

Глава российского дипведомства также особо отметил, что в дискуссии по евразийской безопасности страны будут опираться на результаты созванной по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске пару недель назад международной конференции на эту тему. "Есть у нас немало механизмов, форматов, которые будут заинтересованы в этой совместной работе, я имею в виду и ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности], и СНГ, и ШОС [Шанхайская организация сотрудничества], но также и Лигу арабских государств (ЛАГ), Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, АСЕАН [Ассоциация государств Юго-Восточной Азии]", - заключил Лавров.