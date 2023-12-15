МГК КПРФ рекомендовало выдвинуть Зюганова и Левченко кандидатами в президенты

Как уточнил первый секретарь Московского городского комитета фракции Николай Зубрилин, следующим этапом будет выдвижение кандидата делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Московский городской комитет (МГК) КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатами на выборы президента РФ председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и первого секретаря Иркутского областного комитета КПРФ Сергея Левченко. Об этом сообщил первый секретарь МГК, руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе Николай Зубрилин.

"Бюро МГК КПРФ рекомендовало XVIII съезду КПРФ рассмотреть вопрос о выдвижении на должность президента РФ от КПРФ председателя ЦК КПРФ, депутата Государственной думы, руководителя фракции КПРФ в Государственной думе Зюганова Геннадия Андреевича и первого секретаря Иркутского областного комитета КПРФ, депутата Государственной думы фракции КПРФ Левченко Сергея Георгиевича", - говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что следующим этапом будет выдвижение кандидата на пост президента делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ, запланированного на 23 декабря 2023 года.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.