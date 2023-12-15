Генсек СНГ заявил, что информсовет обеспечивает интеграционные процессы в регионе

Это агентство работает 28 лет на постсоветском пространстве, рассказал Сергей Лебедев

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) обеспечивает информационную поддержку интеграционных процессов в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Имформсовет работает 28 лет на пространстве Содружества. Это один из старейших органов отраслевого сотрудничества на постсоветском пространстве, который обеспечивает информационную поддержку интеграционных процессов в регионе", - говорится в приветственном слове генерального секретаря СНГ Лебедева участникам XXX заседания Информсовета СНГ, которое проходит сегодня в Минске.

Генсек отметил, что эта встреча - "прекрасная возможность оценить результаты взаимодействия, обсудить актуальные вопросы сотрудничества, обменяться опытом, наладить партнерские, дружеские связи с коллегами".

"Убежден, что принятые Информсоветом решения будут способствовать укреплению сотрудничества между государствами и осуществлению важных совместных проектов в информационной сфере", - добавил Лебедев.

Участники XXX заседания Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ) обсудили вопросы сотрудничества в 2024 году, который в СНГ объявлен Годом волонтерского движения. В ходе заседания обсуждались развитие программ журналистских обменов, проведение курсов повышения профессиональной квалификации и организация пресс-туров. Участники были ознакомлены с мероприятиями в Узбекистане, связанными с получением в 2024 году Самаркандом статуса культурной столицы СНГ, а Ташкентом - статуса молодежной столицы СНГ. Состоявшееся в Минске заседание приурочено к отмечаемому 23 декабря 105-летию агентства БелТА.