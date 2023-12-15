Лидеры фракций Госдумы на встрече с Путиным расскажут об итогах своей работы

Они также планируют рассказать о задачах на 2024 год

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Руководители фракций Госдумы на встрече с президентом России Владимиром Путиным в эту пятницу планируют рассказать об итогах своей работы и задачах на 2024 год. Об этом заявил ТАСС лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

"Руководители фракций расскажут о том, что в этот год сделано, и немножко о задачах на следующий год. <…> Я думаю, и президенту важно почувствовать, какое настроение у Государственной думы, у разных фракций, тем более такая вчера была великолепная прямая линия", - сказал парламентарий.

Накануне о возможности такой встречи в ближайшие дни заявил руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Позже пресс-служба "Новых людей" сообщила, что встреча намечена на пятницу, 15 декабря.