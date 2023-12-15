Кремль наблюдает за планами ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что процесс вступления в Европейский союз может длиться долго, десятилетиями

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Решение Евросоюза (ЕС) начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии - политизированное, очевидно, что эти страны не соответствуют критериям принятия в объединение, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что процесс вступления в Европейский союз может длиться долго, десятилетиями. "В ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления, и в настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни [Республика] Молдова этим критериям не соответствуют. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "понятно, что это абсолютно политизированное решение". "Это желание ЕС демонстрирует таким образом поддержку этим странам, но, безусловно, подобные новые члены фактически могут дестабилизировать ЕС. И, конечно, поскольку мы с ЕС живем на одном Европейском континенте, нам это небезынтересно, поэтому мы внимательно за этим наблюдаем", - добавил пресс-секретарь главы российского государства.

Он отметил, что намерение принять в ЕС Украину, Молдавию и Грузию имеет целью досадить России. "Это, конечно, абсолютно суверенные дела и Грузии, и Украины, и Молдовы. Но здесь сразу видна политизированность этого решения. Потому что если идти строго из соображений практичности, из прагматичных соображений и необходимости соответствия критериям, то об этом говорить не приходится", - сказал Песков. "К нашему сожалению, каждый раз это желание продемонстрировать такую политическую волю делается во многом исходя из желания еще больше досадить России и антагонизировать эти страны по отношению к России", - подчеркнул представитель Кремля.

Кремль внимательно наблюдает за планами Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии, заявил Песков.

Накануне сообщалось, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии, кроме того, решили начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество.