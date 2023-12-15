Песков назвал "уникальной практикой" голосование по Украине без участия Орбана

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ назвал делом ЕС отношения Венгрии с Еврокомиссией

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уникальной практикой" то, как канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пить кофе на время голосования по Украине.

"Это, наверное, все-таки дело ЕС - отношения Венгрии с Еврокомиссией. Это не наше дело, но мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствие кого-то протащить какие-то решения. Если это соответствует действительности, то это - уникальная практика", - заявил Песков.

Комментируя занятую Орбаном категоричную позицию по вопросу о вступлении Украины в ЕС, Песков заметил, что "Венгрия суверенная страна, у Венгрии свои интересы, и Венгрия, в отличие от многих стран Европы, весьма твердо свои интересы отстаивает". Он добавил, что Москве такое поведение импонирует. "Я хочу напомнить вам вчерашние слова президента, что не надо думать, что Венгрия и ряд других стран, которые отстаивают свои интересы, что они пророссийские. Они вовсе не пророссийские. Они просто сознательны и достаточно независимы, чтобы отстаивать свои собственные интересы", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщило европейское издание газеты Politico, канцлер Шольц на саммите ЕС в четверг предложил Орбану выйти за кофе во время обсуждения плана о начале переговоров по вступлению Украины в состав сообщества. По словам одного из европейских дипломатов, Шольц "использовал старый трюк" со времен работы на посту заместителя председателя молодежной организации Социал-демократической партии Германии. Как отметил сам канцлер, в результате европейские лидеры смогли принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, оставив за венгерским премьером "право заявить, что он не голосовал "за". Издание отмечает, что за несколько часов до этого венгерский лидер отстаивал свою позицию касательно данного вопроса во время завтрака с Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также главами Европейского совета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После трехчасовых дискуссий с другими представителями европейских стран на саммите ЕС Орбан принял решение покинуть зал заседаний, заявив, что "Венгрия не желает принимать участие в этом плохом решении и поэтому сегодня воздержалась".