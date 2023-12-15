Песков заявил, что оборонное соглашение Финляндии с США будет представлять угрозу для РФ

По словам пресс-секретаря президента, у России с Финляндией были прекрасные отношения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия сожалеет из-за появившейся угрозы со стороны Финляндии, с которой раньше были прекрасные отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Хельсинки подписать оборонное соглашение с Вашингтоном.

"Безусловно, [это] приведет [к усилению напряженности между РФ и Финляндией]", - сказал представитель Кремля.

"Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией были прекрасные отношения и никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение и так далее", - сказал Песков. Сейчас же, продолжил он, "когда Финляндия стала членом НАТО и когда военная инфраструктура НАТО будет уже заходить внутрь Финляндии", для российской стороны "это будет представлять угрозу, совершенно очевидно".

Ранее пресс-служба правительства Финляндии сообщила о планах подписать 18 декабря соглашение с США о сотрудничестве в области обороны. Газета Helsingin Sanomat также информировала, что Финляндия в рамках будущего соглашения об оборонном сотрудничестве откроет военным США доступ к 15 базам на своей территории. Положения документа в основном касаются статуса войск НАТО. Ряд других стран альянса, в том числе Латвия, Литва, Норвегия и Эстония, имеют соответствующее двустороннее соглашение с США. Дания и Швеция ведут переговоры с Вашингтоном по этому поводу.

Переговоры о подписании соглашения длились с августа 2022 года по октябрь 2023 года. Несколько финских экспертов критически оценивает этот договор. По их словам, Финляндия отказывается от части своего суверенитета, при этом общественная дискуссия по этому вопросу в стране не ведется.