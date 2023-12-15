Оверчук: Москва готова продолжать помогать Ереван и Баку по разблокированию коммуникаций

По словам зампредседателя правительства РФ, Россия считает положительным моментом прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном

ЕРЕВАН, 15 декабря. /ТАСС/. РФ готова как посредник продолжать переговоры с Арменией и Азербайджаном по разблокированию коммуникаций. Об этом на брифинге в Ереване заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Необходимо понимать, что разблокирование коммуникаций в регионе Южного Кавказа осуществляется в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России. Для этого создана рабочая группа с председательством вице-премьеров наших правительств. Это рабочая группа собиралась, выработаны документы, которые находятся в высокой степени готовности. Прежде всего речь идет о разблокировании железнодорожного сообщения, мы готовы продолжать эту работу, РФ выступает как посредник, если стороны готовы продолжать эту работу, то мы тоже готовы здесь участвовать", - отметил он.

Оверчук добавил, что РФ считает положительным моментом прямые переговоры между Ереваном и Баку по разблокировании коммуникаций региона. "Отмечаем положительные моменты, что стороны начинают между собой напрямую работать, это, наверное, самый главный результат", - отметил он.