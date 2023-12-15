Рябков: для изменения антироссийского курса элиты США должны глубоко пересмотреть подход

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Изменение антироссийского курса США требует не политических "посиделок", а глубокого пересмотра политики правящих кругов Вашингтона по отношению к РФ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Для изменения нынешнего, крайне враждебного курса США и их сателлитов по отношению к России требуются не политологические "посиделки", не публикации альтернативных взглядов в СМИ, а глубокое осознание кругами, формирующими политику в "большом Вашингтоне" и, разумеется, в администрации (президента США - прим. ТАСС) Джо Байдена, того простого факта, что антироссийская линия, в том числе в ее украинском преломлении, обречена на провал", - указал высокопоставленный дипломат.