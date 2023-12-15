Лавров: западные страны хотят сорвать принятие конвенции РФ по борьбе с киберпреступностью

Предлагаемый документ включает в себя широкий спектр современных угроз, включая взлом госсерверов одного государства со стороны спецслужб другого, рассказал глава МИД России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Западные страны всеми силами пытаются сорвать принятие конвенции по борьбе с киберпреступностью, которая была разработана Россией и другими странами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником по итогу заседания коллегий МИД двух стран.

"По итогам шести сессий созданного для разработки конвенции специального комитета мы внесли проект, соответствующий международной конвенции о борьбе с киберпреступностью, где постарались обеспечить самый широкий охват, - сказал он. - Осталось два месяца работы этого специального комитета, после чего он должен будет принимать окончательный доклад. В пользу того, чтобы наша концепция возобладала, выступает несколько десятков государств, мы продолжаем нашу разъяснительную работу, но Запад известными ему методами шантажа, запугивания, в том числе в личном плане, пытается сорвать принятие этого документа".

Лавров указал, что конвенция, предлагаемая Россией, включает в себя не только вопросы телефонных мошенников, детской порнографии, педофилии и кражи денег, но также и вопросы, которые связаны с использованием информационно-коммуникационных технологий для террористических целей для пропаганды экстремизма и прочих целей в рамках организованной преступности. "Запад не хочет давать такое универсальное широкое толкование мандату Генеральной Ассамблеи. Он хочет эту конвенцию сделать максимально зауженной по охвату своей деятельности и по охвату сфер, которые будут подлежать регулированию. Он хочет, по сути дела, сохранить рекламируемый ими другой документ, Конвенцию о преступности в сфере коммуникационных технологий Совета Европы, который Совет Европы принял в 2001 году", - напомнил министр.

Глава российского МИД обратил внимание, что Россия не присоединялась к этой конвенции. "Эта конвенция не только не охватывает весь спектр современных угроз с точки зрения преступного использования киберпространства, но и самое главное: она допускает возможность, когда спецслужбы одного государства будут взламывать государственные серверы другого государства без какого-либо на то разрешения, даже не уведомляя государство об этом", - отметил он.

"Мы активно разъясняем пагубность такого шага, такой ловушки, которую готовят западники для очередного оправдания своей линии на вмешательство буквально во все сферы внутренней жизни любого государства, в том числе государства, которые расположены на нашем общем пространстве", - добавил Лавров.