Замглавы МИД РФ Галузин уверен, что сложности в отношениях РФ и Армении преодолимы

Их можно преодолеть с плюсом для дальнейшего развития многообразных связей обеих сторон, сказал дипломат

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин выразил уверенность, что временные сложности в отношениях России и Армении преодолимы с перспективой дальнейшего развития связей между странами.

Галузин указал на многочисленные исторические, культурные, гуманитарные и экономические связи между народами Армении и России. "Это внушает в меня уверенность, не только в меня, но и во всех нас, в том, что какие-то временные сложности в наших отношениях не просто преодолимы, они преодолимы с плюсом для дальнейшего развития наших многообразных связей", - сказал он журналистам.

"За их укрепление, развитие и расширение и углубление выступают наши народы. В этом главная сила наших отношений, все остальное преодолимо", - добавил дипломат.