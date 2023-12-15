Замглавы МИД РФ заявил, что для Грузии по-прежнему открыты двери формата "3+3"

Остальные его участники будут приветствовать участие Тбилиси, отметил Михаил Галузин

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Двери формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по-прежнему остаются открытыми для Грузии, если республика будет готова к участию, члены формата это поддержат. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Во-первых, для наших грузинских соседей двери всегда открыты в формат "3+3". Когда и если они почувствуют себя готовыми к участию в этом формате, все остальные пять стран, я, в общем, уверен, будут это приветствовать, собственно", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат в этой связи подчеркнул, что Россия "продолжает активно работать в этом формате". "Факты истории, факты нашей сегодняшней реальности <…> показывают, что лучше, чем региональные страны никто региональные проблемы за нас не решит. Все попытки привлекать внерегионалов к решению региональных проблем <…>, как правило, заканчиваются в лучшем случае ничем, а в худшем случае серьезной катастрофой, имеющей глобальное измерение", - заключил Галузин.

Ранее вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани, выступая в парламенте, заявил, что республика не планирует участвовать в переговорном формате "3+3" по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа.