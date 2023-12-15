Контакты между общественными организациями РФ и Южной Кореи активизировались

Временный поверенный в делах посольства РФ в Сеуле Валерий Гуенков отметил положительный настрой бизнесменов, деятелей науки и образования

СЕУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. В этом году активизировались контакты между общественными организациями России и Республики Корея. Об этом заявил временный поверенный в делах посольства РФ в Сеуле Валерий Гуенков.

"В текущем году заметно активизировались двусторонние контакты [России и Южной Кореи] по линии общественных организаций. Это свидетельствует о нашем обоюдном настрое на сохранение и приумножение наработанного за десятилетия позитива в двусторонних отношениях", - сказал российский дипломат. Он повторил заявление президента РФ [Владимира Путина] о том, что Москва готова к возврату на "траекторию взаимовыгодного сотрудничества", но это зависит и от Сеула.

Он также отметил положительный настрой бизнесменов и деятелей науки и образования. "Сегодня, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, представители деловых и академических кругов Республики Корея, корейские деятели культуры и искусства, другие специалисты, занимающиеся практической составляющей двустороннего гуманитарного сотрудничества, сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие с Россией, продолжают успешно трудиться на российско-корейской ниве", - указал Гуенков.

"Посольство России неизменно поддерживало и продолжит активную поддержку конструктивных усилий, направленных на развитие взаимодействия с Республикой Корея в различных областях. Убеждены, что это отвечает коренным интересам российского и корейского народов", - подчеркнул временный глава дипломатической миссии.

Дипломат также рассказал, что история российско-корейских связей берет свое начало в 1884 году, когда был заключен первый межгосударственный договор о дружбе и торговле. Дипломатические отношения с Республикой Корея были установлены 30 сентября 1990 года. В пятницу временный поверенный в делах выступил на мероприятии, организованном Обществом корейско-российской дружбы по случаю 33-летия установления дипломатических отношений.