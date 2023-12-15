Следующее заседание коллегий МИД РФ и Белоруссии пройдет в Минске осенью 2024 года

Как сообщили в МИД РФ, министры внешнеполитических ведомств, в частности, обсудили актуальные темы двусторонней повестки

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Следующее заседание коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии состоится в Минске осенью 2024 года. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи коллегий в Москве.

"Следующее заседание коллегий МИД России и МИД Беларуси состоится в Минске осенью 2024 года, - отметили в министерстве. - По итогам встречи были подписаны программа согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 гг., план консультаций между МИД России и МИД Беларуси на 2024 год и постановление заседания".

Как сообщили в МИД РФ, министры обсудили актуальные темы двусторонней повестки, сотрудничества в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве и взаимной поддержки в международных организациях. "Подтверждена важность продолжения усилий по совместному отстаиванию интересов двух стран на мировой арене в условиях беспрецедентного внешнего давления", - подчеркнули в министерстве.

В рамках повестки дня коллегии стороны подвели итоги выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики на 2022-2023 годы и обсудили комплекс вопросов политического и торгово-экономического взаимодействия со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. На фоне резкого обострения международной обстановки отдельное внимание было уделено перспективам формирования системы евразийской безопасности, добавили в дипведомстве.