Эксперт: шансы Трампа на победу в президентских выборах продолжают расти

Рейтингам политика способствует недовольство финансированием Украины со стороны нынешней американской администрации, считает проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег Карпович

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Шансы экс-главы Белого дома республиканца Дональда Трампа победить на президентских выборах в США в 2024 году продолжают расти, рейтингам политика способствует недовольство финансированием Украины со стороны нынешней американской администрации. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег Карпович.

"Если в начале года шансы на победу у Трампа не были оптимистичными, то после развязанных против него судебных разбирательств как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, рейтинг политика и его шансы растут, - отметил Карпович. - Продолжение участия США в финансировании Украины и недавно разразившийся палестино-израильский конфликт уменьшают рейтинг [нынешнего президента США демократа] Джо Байдена и повышают показатели Трампа".

Эксперт обратил внимание на то, что Трамп занимает жесткую позицию касательно необходимости США в первую очередь решать собственные проблемы, а лишь потом помогать другим странам. "Такая позиция помогает ему находить большой отклик среди американцев. Если бы выборы состоялись сегодня, то за Трампа проголосовало бы 49% избирателей, а за Байдена - 45%", - отметил проректор Дипакадемии.

Говоря о возможности протестов по итогам президентских выборов, собеседник агентства указал на раскол внутри США, "который может вылиться в столкновения между сторонниками Трампа и Байдена". "Американцы ярко выражают свое неприятие тех или иных решений, - сказал Карпович. - Сейчас в своих предвыборных лозунгах Трамп говорит, что если станет президентом, то он планирует заняться серьезным реформированием американской избирательной машины, из-за которой повторяются конфликтные ситуации в обществе".