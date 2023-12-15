Логвинов назвал согласие на переговоры о приеме Киева шагом ЕС к саморазрушению

И.о. постпреда России при ЕС предупредил, что это приведет к дальнейшему ограничению суверенитета европейских стран и усилению власти Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Решение саммита ЕС о начале в 2024 году переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз стало шагом к саморазрушению сообщества. Об этом заявил ТАСС и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя итоги саммита. Он предупредил, что это приведет к дальнейшему ограничению суверенитета европейских стран и усилению власти Брюсселя.

Говоря об отказе саммита утвердить программу помощи Украине в €50 млрд до 2027 года, российский дипломат отметил, что страны ЕС теперь будут наблюдать, как поведут себя США.

"Вывод довольно простой - Евросоюз сделал важный шаг на пути к саморазрушению. Решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией носит политизированный характер и по большому счету не имеет никакого отношения к расширению торгово-экономического объединения, каковым когда-то в чистом виде являлся Евросоюз", - сказал он. Российский дипломат подчеркнул, что не существует даже прогнозов никаких "позитивных эффектов от приема Украины".

Расширение и перестройка ЕС

"Сама идея расширения окончательно окрасилась в геополитические цвета. Основная задача - "не сделать России подарок" или "не отдать Киев на растерзание Москве", невзирая на долгосрочные экономические издержки для ЕС и его членов. Были проигнорированы голоса тех, кто предлагал сначала провести стратегическую дискуссию о том, как Евросоюзу выстраивать отношения с Украиной, а уже затем обсуждать переговоры с ней. Важнее показалось сегодня "войти в историю". Так и случится для стран-членов: старт переговоров с Украиной позволит запустить процесс реформирования Евросоюза, который серьезно ограничит их суверенитет, лишая евростолицы, в частности, права вето", - продолжил он.

"То есть иррациональное для Евросоюза решение по Украине имеет вполне четкую логику для Еврокомиссии, которая надеется таким образом значительно расширить полномочия Брюсселя", - подчеркнул дипломат.

В итоговом заявлении саммита есть пункт о поручении Еврокомиссии разработать к июню 2024 года дорожную карту внутренних реформ Евросоюза для его подготовки к приему новых членов.

"Это решение будет иметь серьезные последствия для внутриполитической жизни Евросоюза, в том числе в контексте предстоящих в 2024 году выборов, в частности в Европарламент. И не надо потом винить Россию во вмешательстве в "демократические избирательные процессы": это будет использовано оппонентами тех, кто сегодня находится у власти в странах-членах, и кто, несмотря на все возражения, санкционировал начало предвступительных переговоров с Украиной", - предупредил Логвинов.

Равнение на США

"Отказ утвердить долгосрочную финансовую помощь Украине в €50 млрд на четыре года является вполне закономерным, и не только из-за позиции премьер-министра Венгрии. Чтобы собрать эти деньги, Еврокомиссия потребовала от стран ЕС внести дополнительные взносы в бюджет ЕС. А евростолицы, пользуясь тем, что некоторые суверенные полномочия у них пока остаются, отказались или по меньшей мере отложили принятие этого решения на следующий год. В том числе рассчитывая посмотреть, как поведут себя США в плане оказания помощи Киеву", - заявил он.

13 декабря еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан сообщил агентству Reuters, что администрация США запросила Евросоюз о создании программы долгосрочного финансирования Украины в €50 млрд еще весной 2023 года, мотивировав это необходимостью "оказать давление на Конгресс США", чтобы добиться от него выделения дополнительных средств Киеву из американского бюджета по примеру Евросоюза.

Впервые проект этой программы Еврокомиссия представила в июне, но он сразу был отправлен на доработку из-за острой критики со стороны большинства стран ЕС.