Замглавы МИД РФ и глава ведомства ООН по беженцам обсудили ситуацию в ДНР и ЛНР

Сергей Вершинин также обратил внимание Филиппо Гранди на проблему безгражданства в странах Прибалтики

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обсудили в Женеве гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке, в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), на Украине, также РФ обратила внимание Гранди на проблему безгражданства в странах Прибалтики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая текущую гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на Украине. Поднималась тема дальнейшего продвижения процесса возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. С российской стороны подчеркивалась необходимость уделения пристального внимания со стороны Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и проблеме безгражданства в странах Прибалтики", - сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что стороны подтвердили нацеленность на укрепление эффективного взаимодействия.