В РФ заявили, что страны ЕС посмотрят на действия США после отклонения финпомощи Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Отклонив программу финансовой помощи Украине на сумму в размере €50 млрд до 2027 года, страны ЕС будут смотреть, как поведут себя США. Об этом корреспонденту ТАСС заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя итоги саммита.

"Отказ [саммита ЕС в Брюсселе] утвердить долгосрочную финансовую помощь Украине в €50 млрд на четыре года является вполне закономерным, и не только из-за позиции премьер-министра Венгрии [Виктора Орбана]. Чтобы собрать эти деньги, Еврокомиссия потребовала от стран ЕС сделать дополнительные взносы в бюджет сообщества. А евростолицы, пользуясь тем, что некоторые суверенные полномочия у них пока остаются, отказались или по меньшей мере отложили принятие этого решения на следующий год. В том числе рассчитывая посмотреть, как поведут себя США в плане оказания помощи Киеву", - заявил он.