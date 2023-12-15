Путин назвал очень высокой культуру парламентаризма в России

Она не позволяет переходить к каким-либо крайностям, отметил президент

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия обладает очень высокой культурой парламентаризма, которая не позволяет переходить к каким-либо крайностям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

"Я хотел поблагодарить вас и всех депутатов сегодняшнего восьмого созыва (и предыдущего тоже) за то, что, несмотря на то, что мнения, точки зрения на пути и способы достижения наших целей общенационального характера [есть] разные, все-таки культура парламентаризма стала настолько высокой, что не позволяет переходить к каким-то крайностям", - отметил он.

Путин обратил внимание, что многие из участников встречи возглавляют партии и фракции уже давно. Президент также поблагодарил парламентариев за сделанное ими на протяжении долгого времени.

"Вы хорошо знаете, как складывались эти годы, в каких условиях жила страна, как непросто складывалась судьба нашего народа за предыдущие десятилетия. Было много споров, которые иногда переходили, прямо скажем, в горячую фазу", - указал он.

Однако, продолжил глава государства, несмотря на все споры, парламенту удается выстраивать работу цивилизованно, с уважением относиться к альтернативной точке зрения. "Такой подход к строительству межфракционных отношений был характерен и при формировании органов управления Государственной думы. И я считаю, что это правильно, так и должно быть", - подытожил Путин.