Путин заявил, что избирательная кампания в РФ должна идти на конкурентной основе

Все должно происходить в полном соответствии с законами РФ, подчеркнул президент

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности проведения в РФ избирательной кампании перед выборами 2024 года на конкурентной основе.

"Все должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ", - подчеркнул Путин.

Он предложил обсудить планы фракций, поговорить о том, что является первоочередным для решения задач, стоящих перед страной. "Попробуем вместе найти ответ на вопрос, что является приоритетным в сегодняшних условиях", - добавил президент.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.