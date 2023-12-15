Постпредство РФ: Киев не в состоянии контролировать поставляемое ему оружие

Боеприпасы одной из воинских частей ВСУ обнаружили у границы с Израилем, подчеркнул Дмитрий Полянский

ООН, 15 декабря. /ТАСС/. Западные страны продолжают накачивать Украину оружием, несмотря на то, что киевские власти не в состоянии контролировать его распределение. Об этом заявил в ходе выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности (СБ) ООН по теме угроз распространения легкого стрелкового оружия первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Россия неоднократно созывала заседания СБ ООН по поводу опасных последствий накачки киевского режима вооружениями в нарушение обязательств в сфере контроля над продукцией военного назначения. Возникающие отсюда риски не связаны конкретно с зоной проведения специальной военной операции, они актуальный для самых разных регионов земного шара, - сказал он. - Западные страны продолжают поставки вооружений на Украину, несмотря на то, что ее руководство попросту не в состоянии контролировать поступающие в его распоряжение партии и арсеналы".

Полянский в частности напомнил, что "боеприпасы одной из воинских частей ВСУ, расположенной в городе Мукачево Закарпатской области, всплыли у границы с Израилем, в связи с чем опомнившаяся СБУ провела обыски и серию задержаний". "Это далеко не единственный пример того, как поставляемые на Украину вооружения, в том числе и легкое стрелковое оружие, уходят на черный рынок на радость террористическим и преступным группировкам по всему миру", - констатировал он.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация на Украине давно была бы мирно урегулирована, если бы США и их союзники перестали накачивать Киев вооружениями.