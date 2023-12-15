Путин заявил о резком увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ

Минобороны России ранее сообщало, что 82 военных ВСУ были захвачены и добровольно сдались в плен в течение недели

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Число украинских военных, сдающихся в плен, в последнее время резко увеличилось.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

"Хочу вас проинформировать: в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", - отметил он.

Ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что 82 военных ВСУ были захвачены и добровольно сдались в плен в течение недели, из них только за прошедшие сутки - 25 человек.