Логвинов прогнозирует появление очередного пакета санкций ЕС против РФ в ближайшее время

По словам исполняющего обязанности постпреда России при ЕС, "проукраинский раж" на саммите Евросоюза 14 декабря "затмил все прочие вопросы, включая санкционный пакет"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новый 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза можно ожидать уже "в ближайшие часы или дни", считает исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

"Я думаю, что, может быть, в ближайшие часы или дни мы увидим этот пакет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Логвинова, "проукраинский раж" на саммите ЕС 14 декабря "затмил все прочие вопросы, включая санкционный пакет". "Вчера ближе к полуночи, когда еэсовцы выплюнули итоговые заключения, там было черным по белому написано, что лидеры стран Евросоюза приветствуют принятие пакета", - рассказал и.о. постпреда РФ и объяснил: это говорит о том, что первоначально антироссийские рестрикции планировалось принять непосредственно к саммиту.

"Но на данный момент еэсовцы пока путаются в своих объяснениях, как это все оказалось в итоговых документах. Сейчас все пытаются преподнести таким образом, что лидеры стран-членов приветствовали политическое решение о санкциях, а не сам несуществующий пакет. Иными словами, сейчас лидеры послали сигнал совету ЕС - то есть это представители евростолиц - о том, что обратного пути нет и им никуда не деться".

При этом Логвинов полагает, что содержание нового санкционного пакета стоит комментировать тогда, когда он будет обнародован: "Сейчас в основном все слухи и домыслы".

Ранее агентство Reuters передавало со ссылкой на источники в ЕС, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против РФ, требуя от Украины исключения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, "поддерживающих Россию". Позже стало известно, что австрийская сторона разблокировала принятие очередного пакета, однако он еще не утвержден. Как затем было заявлено, лидеры стран Евросоюза "приветствовали принятие 12-го пакета санкций" против РФ по ошибке, которая может объясняться тем, что изначально предполагалось утвердить санкции к саммиту ЕС. Итоговая декларация саммита готовится службами Евросовета заранее.