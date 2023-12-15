Миронов примет участие в собрании группы избирателей по выдвижению Путина

Оно пройдет 16 декабря в парке "Зарядье"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов примет участие в собрании инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на предстоящие выборы главы государства, которое пройдет 16 декабря в парке "Зарядье".

"23 декабря наша партия проведет съезд, на котором поддержит вашу кандидатуру, завтра я буду принимать участие в заседании инициативной группы, мы готовы активно работать, готовы собирать подписи, готовы входить в штаб, готовы предоставить, и я уже дал такие предложения по доверенным лицам", - сказал Миронов в ходе встречи руководства Госдумы и лидеров фракций с президентом РФ.

Ранее Миронов подтвердил, что СРЗП поддержит на выборах президента РФ в марте 2024 года действующего главу государства Владимира Путина. Он отметил, что решение будет принято на съезде партии 23 декабря. Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.