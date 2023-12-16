Посол РФ заявил, что сотрудничество между Россией и Испанией сейчас почти сведено на нет

Юрий Клименко подчеркнул, что "произошло это не по инициативе России"

МАДРИД, 16 декабря. /ТАСС/. Отношения между Россией и Испанией в настоящий момент переживают серьезный кризис, в результате чего сотрудничество между странами практически сведено на нет. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

"К сожалению, на нынешнем этапе двусторонние российско-испанские отношения переживают глубочайший кризис, - отметил дипломат. - Но думаю, это как во время болезни - криз предшествует выздоровлению". "И хотя сотрудничество между нашими странами сегодня практически сведено на нет, произошло это не по инициативе России", - подчеркнул он.

"Со своей стороны мы всегда выражали и продолжаем выражать готовность к налаживанию конструктивного и открытого диалога по всему спектру двусторонних отношений, - сказал Клименко. - Искренне верим, что текущие кризисные явления будут преодолены и мы вернемся к эффективному сотрудничеству на равноправной и взаимовыгодной основе".

По его словам, "все вышесказанное в полной мере применимо и к сфере развития культурных связей между" Россией и Испанией. "Так называемая политика отмены русской культуры нашла свое выражение в сворачивании целого ряда запланированных заранее совместных культурных мероприятий и намеренных попытках ограничить российское культурное присутствие в Испании", - заявил посол. При этом, по его словам, на уровне повседневного общения с испанцами можно заметить "неподдельный интерес к отечественной культуре, литературе, истории и искусству, что лишний раз подтверждает тщетность и бесперспективность попыток западного истеблишмента отменить русскую культуру".

"Лев Толстой и Федор Достоевский бессмертны и принадлежат всем народам, - напомнил Клименко. - А недавние премьеры опер Петра Чайковского "Евгений Онегин" в Барселоне и "Пиковая дама" в Валенсии, а также показы оперы Дмитрия Шостаковича "Нос" в Мадриде - самое яркое тому подтверждение".