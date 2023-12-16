Посольство РФ в Астане заявило о поддержке Россией проводимых в Казахстане преобразований

В дипмиссии считают уникальным успешный опыт государственного строительства республики

АСТАНА, 16 декабря. /ТАСС/. Российская сторона поддерживает реформы, которые проводятся в Казахстане, руководствуясь принципами взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета. Об этом говорится в поздравлении посольства России в Астане по случаю отмечаемого в республике Дня независимости.

"Россия - сосед, союзник и интеграционный партнер Казахстана - поддерживает осуществляемые в республике преобразования, руководствуясь принципами взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела", - отметили в посольстве.

Там также подчеркнули, что успешный опыт государственного строительства Казахстана является уникальным. "За небольшой по историческим меркам период создано демократическое, многонациональное, экономически развитое государство, занявшее видное место на международной арене. Это стало возможным благодаря как мудрости казахстанского политического руководства, так и вовлеченности талантливого и трудолюбивого народа Казахстана в обустройство своего отечества", - говорится в поздравлении.

Кроме того, посольство России пожелало братскому народу Казахстана мира, процветания и успехов в созидательном труде.

Ранее День независимости отмечался как национальный праздник, однако в июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой вернуть этот статус Дню республики, который праздновали 25 октября. В конце сентября того же года лидер страны утвердил соответствующие поправки в законодательство.