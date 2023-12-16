Штаб Путина сформируют после завершения всех процедур его самовыдвижения

Как отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, это произойдет после того, как сдадут все документы в ЦИК

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предвыборный штаб Владимира Путина как кандидата на выборы главы государства будет сформирован после завершения всех процедур его самовыдвижения. Об этом журналистам сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Формирование штаба пойдет после всех организационных процедур, [собрание] инициативной группы пройдет, сдадут все документы в ЦИК, собственно после этого [начнется процесс]", - рассказал Турчак.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" напомнил, что кандидату-самовыдвиженцу единороссы окажут всю поддержку в рамках кампании. "Завтра пройдет съезд "Единой России", и мы единогласно поддержим нашего общего кандидата [Путина]", - добавил он.

В субботу в 13:00 мск в концертном зале "Зарядье" пройдет собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения Путина на выборы главы государства. Эта процедура является обязательной для самовыдвиженца. Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.