МИД РФ отметил стабильную обстановку на границе России и КНР в 2023 году

Как добавили в ведомстве, происшествий и конфликтов не наблюдалось

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Делегации России и Китая констатировали сохранение стабильной и прогнозируемой обстановки на границе двух стран в 2023 году, происшествий и конфликтов не наблюдалось. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам прошедшей 13-16 декабря в Пекине 28-й совместной российско-китайской комиссии по границе.

"Рассмотрен комплекс текущих вопросов, связанных с реализацией соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о режиме российско-китайской государственной границы от 9 ноября 2006 года, - указали в МИД РФ. - Констатировано, что в 2023 году на границе сохранялась устойчиво стабильная и прогнозируемая обстановка, без происшествий и конфликтных ситуаций".

В дипведомстве в этой связи подчеркнули, что компетентные ведомства РФ и КНР "поддерживали тесное взаимодействие в сфере обеспечения правопорядка в приграничной зоне и контроля за соблюдением режима границы". "На сессии также обсуждены вопросы развития пунктов пропуска и транспортной взаимосвязанности, а также совместного использования трансграничных вод", - добавили в министерстве.

"Мероприятие прошло в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере, характерной для российско-китайских отношений", - заключили в МИД РФ.