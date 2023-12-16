В зале "Зарядье" началось собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина

Повестка собрания включает образование группы избирателей, назначение ее уполномоченных и принятие решения о поддержке самовыдвижения нынешнего президента

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году началось в концертном зале "Зарядье".

Как напомнил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, неделю назад инициативная группа приняла решение провести собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. "Огромное спасибо всем, кто откликнулся, - сказал Кузнецов со сцены. - Собрание предлагаю считать открытым". В зале, по подсчетам корреспондента ТАСС, присутствуют более 700 человек. От Центризбиркома РФ на собрании находится секретарь ЦИК Наталья Бударина.

В повестке собрания: образование группы избирателей, назначение ее уполномоченных и принятие решения о поддержке самовыдвижения нынешнего президента.

Нормы закона

Согласно закону о выборах президента РФ, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. После собрания кандидат должен обратиться в Центризбирком РФ с ходатайством о регистрации группы, в котором указываются личные данные самого кандидата и каждого члена группы. Также необходимо приложить протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и ряд других документов. Согласно графику нынешней кампании, сделать это необходимо до 27 декабря.

8 декабря Путин объявил, что примет участие в мартовских выборах. Нынешний срок его полномочий на посту главы государства истекает 7 мая 2024 года.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.