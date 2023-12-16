В группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина вошли более 700 человек

Как отметил член центрального штаба Народного фронта Сергей Когогин, кворум составляет 500 человек

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 700 человек официально зарегистрированы на собрании группы избирателей в поддержку самовыдвижения президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году. Об этом на собрании в зале "Зарядье" сообщил член центрального штаба Народного фронта, гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин.

"Хочу открыть собрание по выдвижению кандидата в президенты нашей страны Владимира Владимировича Путина. Зарегистрировалось более 700 человек, кворум - 500. Предлагаю считать наше собрание открытым", - заявил Когонин, позже все присутствующие проголосовали "за" открытие собрания.

Позже глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов уточнил, что зарегистрировано более 750 человек.

В субботу в концертном зале "Зарядье" проходит собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения Путина на выборы главы государства. Эта процедура является обязательной для самовыдвиженца. Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.