Миронов: съезд СРЗП подтвердит поддержку партией Путина на выборах президента

Он пройдет 23 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) на своем съезде 23 декабря подтвердит свою поддержку кандидатуры президента РФ Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах главы государства. Об этом на собрании группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Наша социалистическая партия "Справедливая Россия - За правду" 20 мая на съезде приняла решение, что мы поддержим кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина. 23 декабря мы проводим съезд, где подтвердим это решение", - сказал он.

Съезд "Единой России" пройдет 17 декабря. Как сообщил журналистам секретарь генсовета партии Андрей Турчак, единороссы единогласно поддержат самовыдвижение Путина. ЛДПР определится с кандидатом на съезде 19 декабря. Съезды КПРФ и СРЗП пройдут 23 декабря, коммунисты пока не объявляли публично, кто будет баллотироваться от них. Съезд партии "Новые люди" запланирован на 24 декабря, среди возможных кандидатов - лидер партии Алексей Нечаев, а также Владислав Даванков и Сардана Авксентьева.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.