Вершинин обсудил с главой UNCTAD и замгенсека ООН поставку зерна РФ в беднейшие страны

Также стороны рассмотрели проблемы "блокирования российского сельхозэкспорта в результате введения западными странами незаконных односторонних санкций"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с главой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекой Гринспен и заместителем генсекретаря всемирной организации Мартином Гриффитсом вопросы безвозмездных поставок российских зерновых и удобрений в беднейшие страны мира. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций с подключением заинтересованных российских ведомств и компаний.

"Отдельное внимание было также уделено гуманитарным безвозмездным поставкам отечественных зерновых и удобрений в беднейшие страны мира", - информировали в министерстве.

Кроме того, состоялось "развернутое обсуждение проблем блокирования российского сельхозэкспорта в результате введения западными странами незаконных односторонних санкций".

"Отдельное внимание было также уделено гуманитарным безвозмездным поставкам отечественных зерновых и удобрений в беднейшие страны мира", - информировали в министерстве.