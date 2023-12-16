Вершинин и замгенсека ООН обсудили ситуацию в секторе Газа

Стороны отметили "насущную необходимость немедленного прекращения огня для обеспечения беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа к нуждающимся, защиты гражданского населения"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили на встрече кризисные гуманитарные ситуации на Ближнем Востоке, в том числе текущее положение дел в секторе Газа. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России сообщении по итогам встречи, состоявшейся 14 декабря.

"Состоялся обмен мнениями по кризисным гуманитарным ситуациям с упором на обстановку в странах ближневосточного региона. Собеседники подробно обсудили текущее положение на оккупированной палестинской территории, прежде всего, в секторе Газа", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве констатировали, что стороны также отметили "насущную необходимость немедленного прекращения огня для обеспечения беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа к нуждающимся, защиты гражданского населения".

"Кроме того, были рассмотрены задачи предоставления комплексного гуманитарного содействия Сирии в соответствии с руководящими принципами резолюции ГА ООН 46/182 и налаживания операций по оказанию срочной помощи в Судане", - заключили в МИД России.