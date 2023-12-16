Захарова: Евросоюз под давлением просчетов США теряет политический и экономический вес

По словам официального представителя МИД РФ, ЕС продолжает направлять свои ресурсы на обслуживание интересов Соединенных Штатов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Европейский Союз под давлением просчетов Соединенных Штатов теряет политический и экономический вес, продолжает направлять свои ресурсы на обслуживание интересов США. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой в связи с завершением саммита ЕС.

"Некогда мирное и успешное интеграционное объединение под давлением многочисленных геополитических просчетов своего проамериканского руководства продолжает стремительно терять как политический, так и экономический вес в мире, - указала дипломат. - Востребованные для внутреннего развития ресурсы ЕС направляются не на решение многочисленных проблем и утверждение собственного места в формирующемся многополярном мироустройстве, а на обслуживание интересов США, в том числе обогащение американского военно-промышленного комплекса".

По ее словам, евробюрократия всеми правдами и неправдами, процедурными ухищрениями пытается неуклюже прикрывать творящийся в ЕС хаос.