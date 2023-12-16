Захарова заявила, что оплачивать цену решений ЕС по Украине и Молдавии придется населению

Официальный представитель МИД РФ отметила, что на этом фоне "наиболее ответственные политики в европейских странах все чаще ставят во главу угла национальные интересы, а не некие оторванные от реальных потребностей мантры "евросолидарности"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/.Оплачивать высокую цену конфронтационной политики ЕС, последствия решений по Украине и Молдавии придется населению европейских стран. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с завершением саммита ЕС.

"Вполне объяснимо, что, как показывают опросы в европейских странах, все меньше людей в ЕС испытывают доверие к евроинститутам, оторвавшимся от нужд простых граждан и занятых исключительно удовлетворением чуждых интересам людей геополитических амбиций, - отметила дипломат. - Оплачивать непомерно высокую цену конфронтационной политики ЕС, последствия конъюнктурных решений по Украине и Молдавии придется населению европейских стран, которое загоняется в еще более сложные социально-экономические условия".

По ее словам, выглядит вполне естественным, что на этом фоне "наиболее ответственные политики в европейских странах все чаще ставят во главу угла национальные интересы, а не некие оторванные от реальных потребностей мантры "евросолидарности".