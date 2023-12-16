Захарова назвала мифом утверждения об изоляции России в мире

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это некая разработка, которая в очередной раз внедряется в умы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Утверждения об изоляции России в мире являются мифом и информационной кампанией, которая внедряется в умы. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Международного кремлевского благотворительного кадетского бала.

"[Утверждают на Западе] все время идею, что мы находимся в изоляции, что Россию никто не поддерживает, что в нашу страну никто не едет. Это все миф, информационная кампания, некая разработка, которая в очередной раз внедряется в умы", - отметила Захарова.