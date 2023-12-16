Источник заявил, что предвыборный штаб Путина может заработать к 23 декабря

Он заметил, что по сути кампания началась после решения группы избирателей подержать самовыдвижение Путина на выборах президента

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина официально заработает уже к концу следующей недели, возможно, к субботе. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом организации кампании.

"Работа предвыборного штаба формально запускается на следующей неделе. Ближе к субботе", - сказал источник, заметив, что по сути кампания началась после решения группы избирателей подержать самовыдвижение Путина на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2024 года.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" и участник инициативной группы избирателей по выдвижению Путина Андрей Турчак рассказал, что предвыборный штаб Путина будет сформирован после завершения всех процедур его самовыдвижения.

О выдвижении Путина

В субботу в концертном зале "Зарядье" прошло собрание инициативной группы избирателей, в котором приняли более 750 человек. Собрание единогласно поддержало самовыдвижение Путина на выборы главы государства. Эта процедура является обязательной для самовыдвиженца.

После собрания, по закону, Путин до 27 декабря должен обратиться в Центризбирком РФ с ходатайством о регистрации группы, в котором указываются личные данные самого кандидата и каждого члена группы. У ЦИК будет пять дней на рассмотрение ходатайства. После положительного решения комиссии, Путин сможет открыть счет для финансирования своей кампании и приступить к сбору подписей.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.