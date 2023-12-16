В постпредстве РФ при ООН заявили, что Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение

По словам первого заместителя постоянного представителя Дмитрия Полянского, теперь любое соглашение будет отражать ее капитуляцию

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. Украина упустила возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Что касается мирного соглашения, то уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками Зе [президента Украины Владимира Зеленского], а его копию показал сам президент [России Владимир] Путин. И эта история, а также прямая роль Великобритании и США в том, чтобы убедить Зе отвергнуть [соглашение], была подтверждена многими свидетелями. Но вам не о чем беспокоиться - Украина Зе упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию", - написал российский дипломат на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Полянский отмечал, что режим Зеленского находится в агонии, все его соратники уже начали борьбу за власть. США, по его словам, собираются отказаться от помощи Украине, так как киевский режим уже скоро падет, а стратегические риски для Вашингтона возросли.