"Единая Россия" проведет первый за два года съезд

Центральной темой обсуждения станут предстоящие выборы президента РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая российская политическая партия "Единая Россия" впервые за два года соберется на съезд, на котором обсудит свои основные задачи на ближайший период и примет решение о поддержке выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

XXI съезд единороссов пройдет на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, он будет однодневным. Говоря о месте проведения съезда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак подчеркнул, что сегодня выставка "Россия" собирает воедино то, чем страна гордится, то, во что верит ее народ и к чему он стремится в будущем. Как рассказал 8 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин примет участие в съезде "Единой России". Последний съезд партии проходил в 2021 году и состоял из нескольких этапов.

В преддверии главного события в жизни своей партии единороссы провели три панельные дискуссии: 28 ноября в Ростовской области прошла площадка "Горжусь Россией", 5 декабря - "Верю в Россию" в Нижнем Новгороде, 13 декабря - "Будущее России" в Москве. В последней принял участие председатель партии Дмитрий Медведев. Как рассказал глава центрисполкома партии Александр Сидякин, итоги всех площадок будут озвучены на съезде и заложены в его решения.

Поддержка президента

Главной темой съезда станут предстоящие выборы президента РФ. Единороссы неоднократно высказывались в поддержку выдвижения действующего главы государства на этот пост. На съезде это решение будет объявлено официально. Как рассказал Турчак перед собранием группы избирателей по поддержке самовыдвижения Путина, в состав которой он входил, решение будет принято единогласно. Также он отметил, что в избирательной кампании Путина будет задействована вся "партийная машина", а именно - все региональные, местные отделения и более 3,5 млн единороссов.

Путин признается самими единороссами своим лидером, но на выборы-2024 он вновь идет самовыдвиженцем. О своем решении идти на новый срок он объявил 8 декабря в Кремле во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества.

В субботу в парке "Зарядье", согласно нормам закона, прошло собрание группы избирателей, в котором приняли участие более 750 человек при необходимых 500. Они единогласно поддержали самовыдвижение Путина. В инициативной группе присутствуют и единороссы. Помимо Турчака в нее вошли Сидякин, руководитель фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев, его первый заместитель Дмитрий Вяткин, замглавы фракции Андрей Исаев, главы ключевых думских комитетов, вице-спикер Думы Анна Кузнецова, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, сенатор Александр Карелин и другие.

После решения группы избирателей Путин может подать необходимый пакет документов в Центризбирком, после заверения которых можно открывать счет для финансирования своей избирательной кампании. По данным источника ТАСС, штаб Путина может быть официально сформирован к концу следующей недели.

Плановая ротация

Также на съезде, помимо решений, касающихся президентских выборов, пройдет плановое обновление состава одного из руководящих партийных органов - генсовета. По уставу единороссов, в состав генсовета входит не более 170 членов, все они должны быть членами партии, ежегодная ротация этого органа составляет не менее 15%. Как рассказал ТАСС Сидякин, в этом году будет обновлено 20% состава генсовета и под ротацию не попадут лица, находящиеся на руководящих должностях в органе. Также будут внесены изменения в устав партии.

Съезды партий

"Единая Россия" станет первой партией, которая проведет съезд перед президентскими выборами. На 19 декабря запланирован съезд ЛДПР, ее лидер Леонид Слуцкий пока не заявлял о намерении баллотироваться. КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" наметили съезды на 23 декабря, при этом коммунисты пока не определились с кандидатом, а справороссы намерены поддержать самовыдвижение Путина. Съезд партии "Новые люди" должен пройти 24 декабря. Там среди возможных кандидатов на главный пост страны - лидер партии Алексей Нечаев, а также Владислав Даванков и Сардана Авксентьева.