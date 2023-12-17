Президент рассказал, что он был таким человеком, несмотря на свою работу в органах безопасности в течение почти 20 лет

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых годах, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях. Об этом глава государства заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Да, определенная наивность присутствовала", - сказал Путин, отвечая на вопрос, можно ли в 2000-х годах его назвать наивным человеком.

"Искренне вам скажу, даже оглядываясь назад. Несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, несмотря на то, что я позднее был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета Безопасности и даже председателем правительства на начальном этапе", - уточнил он.