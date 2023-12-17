Путин заявил, что Запад хочет разделить и подчинить Россию

По словам президента, западные страны считают, что такая большая Россия не нужна

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию", - сказал Путин. Он добавил, что такая достаточно большая по европейским меркам страна - с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы количеством жителей - "в общем не нужна". "Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США, [бывший советник президента США Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей, и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы", - напомнил старые антироссийские идеи президент.

Путин подчеркнул, что эти идеи выдвигались, исходя из того, что все по отдельности "не будет иметь самостоятельного веса, самостоятельного голоса и не будет иметь возможности отстаивать свои национальные интересы так, как это делает единое российское государство". "Только позднее ко мне пришло это осознание, и первоначальный подход, он был достаточно наивным", - признался Путин.