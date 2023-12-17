Путин назвал чушью слова Байдена о том, что Россия может напасть на НАТО

Как добавил президент РФ, вряд ли США "так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

"Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", - подчеркнул Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы ведущего Павла Зарубина.

Российский лидер уверен, что такая позиция Вашингтона является ошибочной, потому что вряд ли США с учетом перспектив мирового развития "так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России". "Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США", - заметил президент РФ.