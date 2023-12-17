Путин: у России нет интереса и резона воевать со странами НАТО

У России нет территориальных претензий к членам альянса, сказал президент

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса - ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного - воевать со странами НАТО", - сказал глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Путин заверил, что у Москвы со странами НАТО "нет никаких территориальных претензий друг к другу", а также "нет желания испортить с ними (странами альянса - прим. ТАСС) отношения".