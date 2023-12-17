Пушилин сообщил о подготовке в ДНР механизмов противодействия провокациям ВСУ на выборах

Глава республики подчеркнул, что в регионе прорабатываются все возможные варианты диверсий

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) готовят механизмы противодействия провокациям Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время голосования на президентских выборах в регионе. Об этом журналистам сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Мы, конечно же, готовимся к противодействию. В рамках совещания с силовыми и профильными органами, конечно же, подготавливаем различные механизмы противодействия действиям противника для обеспечения безопасности всех, кто будет занят в рамках организации голосования, и тех, кто придет голосовать", - сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что в регионе прорабатываются все возможные варианты диверсий. "Провокации, начиная от псевдоминирования и заканчивая реальными обстрелами избирательных участков", - уточнил глава региона.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.