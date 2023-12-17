МИД РФ заявил, что нейтралитет Швейцарии не всегда подтверждается конкретными делами

По словам замглавы ведомства Сергея Вершинина, об этом свидетельствуют трудности, с которыми сталкиваются россияне из-за санкций против России

ЖЕНЕВА, 17 декабря. /ТАСС/. Нейтральный статус Швейцарии не всегда подтверждается конкретными действиями. Об этом свидетельствуют трудности, с которыми сталкиваются россияне из-за санкций Берна против России, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на брифинге для журналистов в Женеве. Он возглавлял межведомственную делегацию РФ на состоявшихся в Женеве консультациях с некоторыми международными организациями.

"Швейцария многие годы говорила о нейтральном характере своих действий. Именно поэтому в свое время во многом произошла концентрация в Женеве международных, в том числе ооновских, представительств", - напомнил замминистра.

"Сегодня, к сожалению, своими действиями, а именно подключением к ряду санкционных решений против России, Швейцария дрейфует в сторону, которую нельзя было бы характеризовать как вполне нейтральную, - продолжил Вершинин. - Мы, естественно, видим и знаем о затруднениях, которые существуют в том, что касается получения доступа в Женеву, коль скоро речь идет о доступе не просто в Швейцарию, а об участии в работе тех международных форумов и организаций, которые размещены в Женеве".

В России исходят из того, что "обязанностью Швейцарии как страны, принимающей у себя международные организации, в том числе ооновские, является обеспечение доступа". Проблемы не должны возникать, а если они появляются, то должны быстро решаться, сказал заместитель министра. "Мы за то, чтобы швейцарский нейтральный статус подтверждался конкретными действиями. К сожалению, есть случаи, когда этого не происходит, что приходится учитывать", - констатировал Вершинин.

Не входящая в ЕС Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции ЕС против России, объявленные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство в марте 2022 года утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.